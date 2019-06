A loja Milium vai se instalar em Concórdia e já está selecionando pessoas para trabalhar na empresa. As entrevistas estão acontecendo no posto do Sine até quinta-feira, dia 13. As vagas disponíveis são para abastecedores, responsável pelo estoque, financeiro, fiscal de loja, operadores de caixa, vendedores internos e zeladores.

Os interessados devem ir até o Sine, que fica na Rua Leonel Mosele, nº 380 próximo à escola Olavo Cecco Rigon, entre quarta e quinta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 18h. É preciso apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, currículo e comprovante de histórico escolar. “Temos algumas oportunidades na empresa e estamos realizando as entrevistas. Então é necessário que os interessados tragam toda a documentação necessária, pois a contratação é imediata, caso o candidato seja aprovado”, explica a analista de RH da empresa, Rafaella Zylah Fernandes Carvalho.

Ela também informa que a Milium não está exigindo experiência. “Para as funções que estamos oferecendo não há necessidade que o candidato tenha experiência, pois a gente oferece treinamentos com frequência. Exigimos apenas que o interessado tenha o Ensino Fundamental completo ou esteja cursando”, detalha Rafaela.

A loja deve ser inaugurada entre o fim de julho e início de agosto e vai atender na Rua Getúlio Vargas, onde funcionava a Santa Pedra Veículos. A empresa não informou quais serão os salários, mas adiantou que vai praticar a base de valores pagos no comércio local.

Sobre a Milium:

Atualmente a empresa tem 60 lojas em 28 cidades de Santa Catarina. Ela oferece ferramentas, iluminação, materiais elétricos, tintas, eletros e utensílios para cozinha, cama, mesa e banho.