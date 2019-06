O motorista que atropelou um adolescente de 14 anos na região do Bairro São Cristóvão na manhã desta quarta-feira, dia 12, foi localizado pela Polícia Militar. O acidente aconteceu por volta das 07h e ele não teria aguardado a guarnição no local. O condutor estava participando de um curso quando foi encontrado.



Os policiais fizeram buscas e identificaram o carro envolvido no acidente, um Renault, placas de Concórdia. O veículo estava estacionado próximo a um posto de combustível na Rua do Comércio e apresenta marcas de acidente na lateral e no vidro dianteiro.



A PM também descobriu que o condutor participava de um curso de “reciclagem” já que estaria sem Carteira de Habilitação. Ele foi encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimentos sobre o atropelamento. O teste do bafômetro foi realizado e não apontou consumo de alcool.

Versão do condutor:

De acordo com informações da Polícia, o motorista alega que não fugiu do local do atropelamento. Ele teria relatado que aguardou por alguns minutos e que teria inclusive falado com um policial que estava de folga.