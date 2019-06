Um veículo atropelou um adolescente de 14 anos na manhã desta quarta-feira, dia 12, no Bairro São Cristóvão, próximo ao Posto Bassegio, antigo Posto Piola. O jovem foi encaminhado ao Hospital São Francisco com um ferimento na cabeça e suspeita de traumatismo craniano.

De acordo com as informações apuradas no local, o adolescente estaria atravessando a Rua Tancredo Neves quando aconteceu o atropelamento. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Os Bombeiros Voluntários e uma equipe do Samu fizeram o atendimento. A mãe do menino passou mal no local e também precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro.