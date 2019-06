A Mesatenista da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Mayara Fantin Neves, ficou com a terceira colocação na Terceira Etapa do Circuito Catarinense de Tênis de Mesa. A competição foi disputada no fim de semana, em Pouso Redondo. Com o resultado, a atleta concordiense ocupa a segunda colocação no Campeonato Estadual.