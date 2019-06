Sub-23 do Brasil enfrenta a Tunísia no Centro de Eventos, em jogo amistoso.

Seleção chega em Concórdia no próximo dia 26

A comitiva da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino Sub-23 vai chegar em Concórdia no dia 26. No dia 27 desse mês, a equipe comandada pelo ex-jogador Giovani Gávio vai enfrentar a Tunísia, no Centro de Eventos, a partir das 19h30. A partida é preparatória para o Mundial.

O jogo amistoso é uma realização da Associação de Pais e Amigos do Voliebol de Concórdia, Apav, e Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.