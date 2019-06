A Administração Municipal irá assinar nesta quarta-feira, 12 de junho, às 8h30, a ordem de serviço para a elaboração do projeto de revisão, ampliação atualização do projeto de revitalização da rua Tancredo de Almeida Neves, que é a via de acesso principal e contém o Pórtico da cidade. O Investimento será de R$ 140 mil e a empresa responsável, Geovias Engenharia Ltda EPP, terá prazo de 60 dias para entrega do trabalho.



O projeto deve conter o estudo de viabilidade da duplicação da via, que também prevê acostamento, ciclovia e passeio, além de intercessões como rótulas e acessos onde se fizerem necessárias. O trecho compreende a interseção da entrada do Parque de Exposições até o entroncamento com a BR 153.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)