Seguem as negociações salariais entre o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Alimentação de Concórdia, o Sintrial, e a Copérdia. Nesta semana, houve o envio de uma contraproposta da entidade laboral para o reajuste nos salários dos trabalhadores.



A entidade pede reajuste da inflação do período (5,07%), mais 1% de aumento real; piso de R$ 1.339,35; doze vales de R$ 70,00 cada; retroagir com as cláusulas econômicas ao mês de maio desse ano e a entidade aceita renovar essas cláusulas.



Por outro lado, a Copérdia havia sinalizado com reajuste do INPC do período, de 5,07%, sem aumento real; piso de R$ 1.326,71; seis vales de R$ 70,40 cada e renovação das cláusulas sociais.



As negociações iniciaram em maio desse ano.