Nesta terça-feira, véspera do Dia dos Namorados, comércio fica aberto até as 22h

A temperatura acima de 25ºC confunde a cabeça dos consumidores. A pouco mais de uma semana para o Inverno começar o calor dos últimos dias não tem contribuído em nada com a venda de roupas e calçados desta estação. Se você gosta da elegância das peças de Inverno, mas não tem receio em investir em algo sem saber se irá usar, saiba que não está sozinho. Os próprios fabricantes ficam confusos para produzir as peças.

O que está animando os lojistas nesta semana de calor é a comemoração do Dia dos Namorados, nesta quarta-feira, 12 de junho. O comércio de Concórdia espera um incremento de 5% nas vendas em comparação com a mesma data do ano passado. Nesta terça-feira, 11, algumas lojas ficarão abertas até as 22h.

O vice-presidente da CDL Concórdia, Gabriel Sabino, diz que os lojistas estão otimistas com o movimento do Dia dos Namorados. “Estamos preparados com opções e preços bons para esta data especial”, afirma o empresário. Sobre o clima, Sabino comenta que os lojistas aguardam com ansiedade a chegada do frio. “Com certeza a temperatura mais baixa movimenta bastante, como ocorreu na semana passada”, relata.

A previsão do tempo do Ciram/Epagri indica que haverá dias de frio mais intenso, mas por curtos períodos. Como há prevalência do fenômeno El Nino, a presença de nebulosidade e de chuva mais frequente amenizam o frio, deixando a temperatura mínima acima do esperado para a época do ano. O Inverno vai iniciar oficialmente na sexta-feira, 21 de junho.