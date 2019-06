Foi publicado edital do concurso de fotografias com o tema “Meu Olhar Sobre Concórdia”, que vai eleger as melhores fotografias da cidade para exposição. As primeiras colocadas ganharão prêmios. Idealizado para fazer parte das comemorações dos 85 anos do município, o concurso é inédito e pretende incentivar a valorização do patrimônio histórico, cultural e paisagístico de Concórdia.

As fotografias devem ser inéditas e não há temas específicos a serem retratados nas fotografias, podendo o participante utilizar-se de imagens como: o patrimônio histórico-cultural; a natureza; a interação do homem com o meio ambiente e/ou com trabalho; os animais (silvestres e domésticos); paisagens arquitetônicas (construções); e/ou qualquer outro tema que o participante julgar retratar a cidade. A imagem pode ser feita com qualquer equipamento: celular, câmera digital, tablet, etc.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente via e-mail, no endereço culturaadministrativo@concordia.sc.gov.br, até o dia 15 de julho. O candidato deve enviar digitalizada a ficha de inscrição preenchida e a autorização de uso de imagem, documento de identificação pessoal, a fotografia (pode ser até 10 fotografias) e justificativa de até cinco linhas respondendo à pergunta: POR QUE ESTA IMAGEM REPRESENTA CONCÓRDIA PARA VOCÊ?

Após uma pré-seleção, as melhores imagens ficarão em exposição na Galeria Municipal de Artes de Concórdia ainda no mês de julho. As três melhores fotografias ganharão prêmio:

1º lugar: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

2º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais);

3° lugar R$ 500,00 (quinhentos reais).

A entrega dos prêmios será no dia 31 de julho, na Galeria Municipal de Artes.

Fonte: Alana Correa / Ascom Prefeitura Concórdia