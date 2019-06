Competição aconteceu no fim de semana, em Joaçaba.

APAV/FMEC em terceiro na Fase Oeste do Campeonato Feminino Adulto

A Associação de Pais e Amigos do Voleibol de Concórdia, Apav, ficou na terceira colocação dentro do Campeonato Feminino Adulto, que aconteceu em Joaçaba, no último fim de semana.



A APAV/FMEC venceu Catanduvas por dois sets a zero (25/10, 25/20), perdeu para Jaborá por dois sets a um (25/20,16/25, 13/15), para AJOV/Joaçaba por dois sets a zero (25/14, 25/21) e para a Associação Napoli Caçadorense por dois sets a zero (18/25, 14 x 25).