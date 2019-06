A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, realiza na noite desta terça-feira, dia 11, um evento para discutir a internacionalização das empresas, em Concórdia. O evento será realizado no Sesi, a partir das 18h.



O objetivo é debater os caminhos para as indústrias de pequeno e médio portes ampliar as exportações ou ingressar no mercado internacional.



Além de Concórdia, esses encontros acontecem em Joaçaba, Lages e Caçador.



Os eventos integram o Programa de Internacionalização, lançado pela FIESC em dezembro de 2018, com o objetivo de tornar as indústrias mais competitivas e prepará-las para as diversas possibilidades que o mercado internacional oferece, seja exportação, importação ou alianças para fazer frente aos concorrentes internacionais presentes no Brasil e no exterior. Atualmente, 2,5 mil empresas catarinenses exportam, sendo que 1,4 mil delas são micro e pequenas.