m homem de 60 anos ficou levemente ferido após ser atropelado fora da faixa de pedestres. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 11, por volta das 10:20h, na esquina das Ruas Getúlio Vargas e Marechal Deodoro em Concórdia.

O homem foi encaminhado para atendimento no Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Os Bombeiros Voluntários é que fizeram o atendimento no local do acidente.

A Polícia Militar também foi acionada para apurar as causas do atroplemaneto.