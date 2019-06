Ordem de serviço da obra vai ser assinada nesta quarta, 10, às 9:30h no Centro Administrativo Municipal

A Administração Municipal irá autorizar a ordem de serviço para a reforma do antigo Senai. A estrutura foi comprada em 2013 e, após a revitalização, será sede da Secretaria de Educação, que deixará de pagar aluguel, pagando o investimento em alguns anos com a economia.

A assinatura da ordem de serviço acontece na próxima quarta-feira, 12 de junho, às 9h30, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. A empresa responsável será a DF Construções Eireli, que terá prazo de 180 dias para executar o serviço. O investimento é oriundo do Financiamento à infraestrutura e saneamento – FINISA, sendo R$ 407.477,12 de material, R$ 219.410,76 de mão de obra, totalizando R$ 626.887,88.

O imóvel reformado está localizado na rua 29 de Julho, no bairro Itaíba. Além da Secretaria de Educação, a estrutura irá abrigar almoxarifados e Incubadoras. O custo mensal com aluguel da atual sala de Secretaria de Educação é de R$ 7.037,55 e do almoxarifado R$ 2.540,00, totalizando R$ 9.577,55 mês. O montante anual dos dois espaços corresponde a R$ 114.930,60, portanto o investimento será recuperado em cinco anos.

Fonte: Lana Correa / Ascom Prefeitura