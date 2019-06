Pagamento do IPTU de Itá em cota única prevê desconto de 15%

Já estão disponíveis, no site e no setor de tributação da Prefeitura de Itá, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2019. O contribuinte pode pagara à vista ou parcelar em até cinco vezes.

Quem optar pela cota única precisa pagar até o dia 15 de julho e terá desconto de 15%. Quem preferir parcelar, precisa pagar a primeira parcela também no dia 15 de julho e as demais nos meses seguintes, sempre no dia 15.

A retirada dos carnês iniciou deve ser feita no Setor de Tributação da Prefeitura. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7:45h às 11:45h e das 13h às 17h. Também é possível retirar o documento pela internet, no site do município www.ita.sc.gov.br e clicar nos links “Serviço ao Cidadão” e “Emissão de Carnês”.

Ao todo são 2820 carnês que devem ser retirados pelos contribuintes. A previsão de arrecadação é de aproximadamente R$ 800 mil.