Os Policiais rodoviários federais e policiais militares apreenderam na noite de ontem, em Chapecó, cerca de 200 quilos de maconha. Um homem foi preso.

Depois de troca de informações entre as duas forças de segurança, o veículo suspeito de trazer a droga, um Renault/Duster placas de Belo Horizonte/MG, foi localizado transitando na BR 480. O motorista não obedeceu ordem de parada da PRF e fugiu para o perímetro urbano da cidade.

Ele também não obedeceu a ordens de parada dadas pela PM e ainda feriu um policial militar que estava em uma motocicleta, até ser finalmente parado na avenida Fernando Machado.

Dentro do veículo, foram encontrados 162 tabletes da droga com cerca de 1,2 quilos cada. O jovem de 18 anos é natural do Paraná e não tinha habilitação. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Chapecó onde vai responder por tráfico de drogas.

O policial militar foi internado no hospital com escoriações por todo o corpo mas se recupera bem.

(Fonte: Nucom/PRF)