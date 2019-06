Uma pessoa ferida em colisão no trevão do Irani

Uma pessoa ficou levemente ferida em uma colisão entre dois veículos no trevão do Irani. O fato aconteceu na noite da segunda-feira, dia dez, no trevão do Irani. Envolveram-se na colisão um Honda Fit, com placas de Chapecó, ocupado por quatro pessoas que não se feriram.



Já no outro veículo, um Gol, de Porto União, apenas o motorista, que é morador de Irani e identificado pelas iniciais A.I, de 36 anos, que ficou com escoriações leves. Ele foi atendido e encaminhado para o Pronto Atendimento Médico de Irani para avaliação médica.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e Polícia Rodoviária Federal.