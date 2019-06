A Associação Concordiense de Futsal volta a quadra nesta terça-feira, dia 11, para mais uma rodada do Campeonato Catarinense da Divisão Especial. O adversário será o São Francisco, a partir das 20h15 em São Francisco do Sul. Agora pela manhã, a equipe treina na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul e ao meio dia viaja para São Francisco do Sul. Técnico Clodimar Tomé não contará com França e Deivid que estão lesionados.

Concórdia ainda não venceu no Campeonato Estadual, mas mesmo assim o técnico Clodimar Tomé afirma que as atuações tem sido boas, e os jogadores vêm ganhando muita experiência, já que são das categorias sub 20 e sub 18.

Após esse jogo, ACF só volta a quadra pela Divisão Especial, dia 18, para enfrentar São Lourenço, no Centro de Eventos em Concórdia.

(Fonte: Ascom/ACF)