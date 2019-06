Uma ação coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia de Erechim, com o apoio da DEAM e 1ª DP de Erechim, resultou na prisão de uma idosa, de 73 anos, por posse de arma, na tarde desta segunda-feira, dia 10, em Erechim, RS.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, dados apurados pelo serviço de investigação responsável apontaram que no último dia 12 de maio, a idosa teria efetuado um disparo de arma de fogo contra um vizinho, devido a um desentendimento entre ambos, no Bairro Espírito Santo.

Através dos elementos colhidos durante o andamento do procedimento policial, o delegado titular da 2ª DP, José Roberto Lukaszewigz, representou pela expedição de um mandado de busca e apreensão para a residência da mulher, o qual foi deferido pela 2ª Vara Criminal de Erechim.

Durante as buscas, realizadas hoje, foram localizados no interior da residência um revólver calibre 38, que estava municiado, além de 52 cartuchos do mesmo calibre. Devido à localização do material, a idosa recebeu voz de prisão pela posse de arma de fogo e munições, e foi conduzida até a 2ª DP de Erechim, para lavratura da documentação pertinente.

Após recolher a fiança de R$ 1.500,00, estipulada pela autoridade policial, a idosa foi liberada e poderá responder o processo judicial em liberdade.

(Informações Jornal Bom Dia)