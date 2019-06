Uma carreta Mercedes Benz com placas de Tunápolis tombou às margens da rodovia MS-480, na região de Anaurilândia, MS. O acidente aconteceu na tarde do último domingo, dia 09. O caminhão transportava farelo de soja, carregado em Três Lagoas e o destino era Concórdia.

O motorista, de 38 anos, perdeu o controle da direção em uma reta e a carreta atravessou a pista e tombou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o atendimento ao condutor, que reclamava de dores no abdômen e tórax. Ele foi socorrido e encaminhado a um Hospital.



A PMR (Polícia Militar Rodoviária) da base operacional do Vale do Ivinhema atendeu a ocorrência, orientou e sinalizou o local para a remoção da carreta. As causas do acidente ainda serão apuradas.