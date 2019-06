O Concórdia Atlético Clube é vice-líder do Campeonato Catarinense Série B. No fechamento da terceira rodada, o Galo do Oeste venceu o Blumenau por 2 a 0, na noite desta segunda-feira, dia dez, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Com o resultado, o CAC está em segundo na classificação, com sete pontos, dois a menos que o líder Almirante Barroso.



Os gols da partida foram marcados por Moisés e Mateus Cata.



O Concórdia volta a campo, no domingo, dia 16, para encarar o Camboriuense, fora de casa.