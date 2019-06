O motorista que dirigia embriagado pela BR-153 em Concórdia, teve a prisão preventiva convertida para provisória pela Justiça local. Como a fiança de R$ 2 mil não foi paga el teve a CNH recolhida. Com a decisão proferida em Audiência de Custódia, o motorista deverá informar e manter atualizado seu endereço; comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 30 dias, sem prévia autorização judicial; comparecer perante a autoridade toda vez que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e para o julgamento; proibição de frequentar bares e casas noturnas

A abordagem foi feita na região entre o acesso da Embrapa e o acesso a Peritiba, na noite da última sexta-feira, dia sete. Quem flagrou o condutor dirigindo em atitude suspeita foi a Polícia Militar, que retornava de uma ocorrência. A guarnição notou que o condutor transitava em zigue-zague e por vezes invadia a pista contrária. Os policiais abordaram o condutor e acionaram a Polícia Rodoviária Federal.





A PRF fez o teste do bafômetro e constatou a embriaguez. A CNH e o carro, um Fiesta vermelho, foram apreendidos. O motorista foi levado à Delegacia para prestar esclarecimentos.

(Com informações do repórter André Krüger)