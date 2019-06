Vândalos danificaram duas estruturas esportivas de Ipira nos últimos dias. No pavilhão antigo do complexo esportivo Adão Willibaldo Stein, no Campo Municipal, vidros foram quebrados. Já na nova quadra do local, vários buracos foram feitos na cobertura.



O diretor de Esportes de Ipira, Gilson da Silva, destaca que quem praticou o vandalismo, tinha a intenção de danificar. “Não foi algo sem querer, quem fez isso fez com a intenção de quebrar mesmo. Não sabemos quais foram os objetos arremessados, mas garanto que é algo pesado, já que foram feitos três furos no zinco do ginásio”, conta ele. “Os vidros do barracão que fica anexo ao ginásio, foram todos quebrados”, lamenta.



As autoridades estão buscando imagens através de câmeras de segurança para tentar identificar os vândalos. Qualquer informação pode ser repassada para a Polícia Militar através do número 190. “Já registramos um Boletim de Ocorrência e pedimos que se alguém souber quem fez isso, que denuncie. Pode ser direto para a polícia ou com a gente aqui do Departamento de Esportes. O denunciante pode ficar tranquilo que não vamos revelar o nome”, ressalta Gilson.

O diretor de Esportes também registrou que já está fazendo orçamentos para que o conserto seja feito o mais rápido possível. Um levantamento do prejuízo também está em andamento. “É dinheiro público investido. A gente trabalha para oferecer espaços de qualidade aos munícipes, e tem quem faz isso”, lamenta da Silva.