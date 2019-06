Com o objetivo de fazer uma prestação de contas e também de definir as prioridades da população, 15 reuniões do Orçamento Participativo de 2019 foram realizadas. Os encontros aconteceram nas comunidades e no centro.



Mais de 900 munícipes participaram das reuniões e elegeram seus representantes, os quais tiveram a incumbência de levantar as prioridades da comunidade e apresentar para a Administração Municipal.



No dia 04 de junho, no Espaço Cultural, os delegados apresentaram ao prefeito Emerson Ari Reichert e representantes do Governo Municipal, as principais necessidades de investimentos nas comunidades.



De acordo com informações da Prefeitura, R$ 120 mil serão destinado ao Orçamento Participativo deste ano.