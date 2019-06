Diretoria diz que Renato Markus não cumpriu com os deveres éticos do partido

A Diretoria Executiva do Partido Liberal de Capinzal anunciou nesta segunda-feira, dia 10, a expulsão do presidente da câmara de vereadores de Capinzal, Renato Markus, do partido. O impasse teria começado com a eleição da Mesa Diretora da Câmara no final do ano passado.

Em nota, o partido afirma que Renato Markus foi dispensado mediante o seu descompromisso e o seu descumprimento dos deveres éticos expressos pelo partido.

Em contato com o presidente da Câmara, ele disse que vai se inteirar sobre o assunto é formular uma resposta, pois não tinha conhecimento sobre o assunto.

Fonte: Michel Teixeira