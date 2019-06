A administração municipal de Concórdia pretende utilizar o valor da venda do antigo prédio a Secretaria de Saúde, R$ 2,1 milhões, para a construção de novos postos de saúde nos bairros. Esse dinheiro estava empenhado para a construção de um Centro de Especialidades e os vereadores aprovaram a suplementação em sessão extraordinária realizada na tarde desta segunda-feira, 10 de junho.

O pedido de suplementação desses recursos deixou o clima tenso na sessão realizada na última quarta-feira. Isso porque o presidente do Legislativo, Mauro Fretta (PSB), fez um pedido de vistas, alegando que o projeto da suplementação encaminhado pela prefeitura aos vereadores, não detalhava que esse recurso seria destinado aos postos de saúde dos bairros Vista Alegre, Nazaré e Nações, como foi informado pelo líder do governo na tribuna.

O projeto foi retirado de pauta em cinco de junho e no dia seguinte a Secretaria de Saúde encaminhou as informações solicitadas aos vereadores, que aprovaram a suplementação em primeira votação na sessão do dia seis. Com a segunda aprovação nesta tarde, o dinheiro já fica à disposição da prefeitura para encaminhar essas obras.

Centro de Especialidades

O secretário de Saúde, Sidinei Schimidt, afirma que o pedido para usar os R$ 2,1 milhões que estavam empenhados para a construção do Centro de Especialidades não significa que este projeto será abandonado. Segundo o secretário, a obra custaria R$ 14 milhões e teria que ser construída em outro local, não mais próximo ao estádio municipal, como havia encaminhado a administração anterior.

A proposta do Centro de Especialidades seria reunir a Policlínica, Secretaria de Saúde e farmácia pública em um único prédio construído pela Prefeitura de Concórdia. Não há uma previsão de datas para o governo municipal retomar este projeto.