Uma moradora do bairro Jardim está denunciando o que pode ser um possível furto de animais domésticos, em Concórdia. O fato foi denunciado na fanpage da Rádio Aliança e também no ar, no programa Show do Lauri Bison.



Conforme Ilse Gehardt, sete animais de estimação, entre cães e gatos, foram levados por um grupo de mulheres, que se identificaram como "agentes da saúde" para serem vacinados na praça, onde estaria acontecendo uma ação de vacinação contra a raiva. Os bichinhos foram levados com a condição de serem devolvidos, o que não aconteceu até então.



Conforme, a vítima, o fato chocou a família, já que os netos não param de chorar em função da falta dos animais de estimação. Um Boletim de Ocorrência na Central de Polícia Civil relatar a situação.



O Secretário Municipal da Saúde de Concórdia, Sidinei Schmidt, afirma que o órgão não está realizando nenhuma ação neste sentido e não passa nas residências para fazer recolhimento de animais.