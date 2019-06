O jogo da final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Piratuba, que era realizado na tarde de domingo, dia 10, na comunidade de Lageado Mariano, não terminou como deveria. Normal seria uma dos times levantando a taça de campeão, porém, por falta de segurança, o árbitro encerrou o jogo aos 18 minutos do segundo tempo. Agora as equipes aguardam a decisão do Departamento de Esportes de Piratuba, para saber se já há um campeão, ou se haverá nova partida.

De acordo com o diretor de esportes de Piratuba, Jonas Pacheco, quatro seguranças trabalhavam no local. Ele ressalta que não houve briga dentro de campo. O problema teria sido causado por alguns torcedores, que arremessaram latas ao campo e ameaçaram entrar para agredir a arbitragem. “Dentro do campo o jogo transcorreu normalmente, o problema foi com a torcida. Objetos foram jogados dentro do campo e então o árbitro decidiu encerrar”, relata Pacheco.



O Departamento de Esportes de Piratuba precisa aguardar o relatório da Liga, responsável pela arbitragem, para tomar uma decisão sobre o caso, obedecendo também o regulamento da competição. “Estamos aguardando o posicionamento da arbitragem e com base no regulamento tomaremos uma decisão”, concluiu Jonas.

O jogo e a confusão:

A decisão era entre o Mariano A e o Juventude de Linha Serraria. No primeiro jogo, o Juventude venceu por 1 a 0. No domingo o Mariano A estava vencendo por 2 a 0. A confusão teria iniciado após a expulsão de um atleta de Linha Serraria. O time visitante descontou em seguida e a partida seria decidida nos pênaltis, se o jogo fosse encerrado com este placar. Mas, alguns torcedores ameaçaram invadir o campo.

Após encerrar a partida, o árbitro e os bandeirinhas foram retirados da comunidade com a ambulância da Secretaria de Saúde de Piratuba, mas ninguém foi agredido.