Os vereadores de Arabutã aprovaram por unanimidade na última semana uma moção de apelo que será encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Júlio Garcia e demais deputados estaduais visando a criação de um Fundo de Conservação e Manutenção das Rodovias em Santa Catarina. A proposta é de autoria do deputado Altair Silva.

De acordo com as informações, a proposta “será um grande avanço para o Estado que, além de oferecer à população maior transparência na arrecadação e aplicação de recursos oriundos do pagamento do IPVA e das multas de trânsito”.

A medida está sendo tomada visando melhorar as condições das rodovias estaduais da região que sofrem com a falta de manutenção há anos. Ou seja, somente medidas paliativas são tomadas visando garantir o tráfego de veículos. A SC-283, por exemplo, precisaria de uma revitalização completa, porém nada ainda foi encaminhado.

A Federação Catarinense de Municípios também revelou em estudo que 35% das rodovias de Santa Catarina estão em péssimo estado de conservação e 43% apresentam danos.

Em 2018, outro levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) revelou que Santa Catarina é um dos Estados brasileiros que tem a pior gestão sobre as rodovias com 60% dos trechos considerados ruins ou péssimos.

A proposta de viabilizar o Fundo de Conservação e Manutenção das Rodovias em Santa Catarina está sendo debatido em Florianópolis, junto à Assembleia Legislativa e não tem prazo para ser votado ou levado para apreciação dos parlamentares.

(Fonte: Ascom/Câmara de Arabutã)