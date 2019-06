Nesta segunda-feira (10) o Galo tem mais um compromisso pela Série B do Catarinense 2019. O duelo será contra a equipe do Blumenau, às 19h, no Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. Os valores dos ingressos são de R$ 15,00 (meio ingresso) e R$ 30,00 (ingresso inteiro).

Com quatro pontos conquistados em duas partidas, a equipe concordiense intensificou os treinos após o empate em 1 a 1 da última quarta-feira (05) contra o Próspera e finalizou a preparação na manhã deste domingo (09), onde o técnico Nasareno conseguiu definir os iniciantes da partida contra o Blumenau.

O meio ingresso (R$ 15,00) é válido para pessoas com idade acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais, estudantes e professores (com apresentação de comprovante ou carteirinha), para os demais torcedores o valor será o de ingresso inteiro (R$ 30,00). Crianças até 12 anos não pagam.

O adversário possuí no momento 3 pontos, conquistados na última quarta-feira (05) quando venceu a equipe do Guarani de Palhoça por 2 a 1.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)