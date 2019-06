Saíram os primeiros títulos adultos do calendário 2019 da Federação Catarinense de Basketball neste domingo (9). Grande Florianópolis Basket, no masculino, e Salesiano (Itajaí), no feminino, conquistaram os títulos da Taça FCB em competições disputadas em suas cidades. A ADIEE / Avaí conquistou a prata nos dois naipes e o bronze ficou com a ACOB (Concórdia) no masculino e C.B. Chapecó no feminino.

No Ginásio Rozendo Lima (ADIEE), em Florianópolis, ADIEE / Avaí (uma vitória), Grande Florianópolis (uma vitória) e ACOB (duas vitórias) entraram na última rodada com chances de conquistar o título do torneio, mas no primeiro jogo da manhã, a ADIEE venceu o C.B. Chapecó por 60 a 48. Com isso, o segundo confronto entre ACOB e Grande Florianópolis valia o primeiro lugar ao vencedor: Grande Florianópolis venceu por 63 a 52 e ficou com o ouro, a prata ficou para a ADIEE e bronze para a ACOB, decididos no saldo. O cestinha foi Antônio Henn (Grande Florianópolis), e o destaque Gabriel Mascelani (ACOB).

Este foi o segundo título das equipes de Florianópolis na 19ª edição da Taça FCB Masculina, sendo o primeiro deles em 2005. O maior vencedor é o município de Joinville com seis títulos (1996, 2001, 2008, 2009, 2014 e 2017), seguidos por Brusque com cinco (2004, 2012, 2013, 2015 e 2016), Blumenau (1999), Lages (2002), São José (2018) e Videira (2011) com um cada.

Classificação Final 16° Taça FCB Adulto Masculino

1° - Grande Florianópolis Basket

2° - ADIEE Avaí

3° - ACOB Concórdia

4º - C.B. Chapecó

Cestinha: Antônio Henn (Grande Florianópolis)

Destaque: Gabriel Mascelani (ACOB)

(Fonte: Ascom/FCB)