A Associação Concordiense de Futsal continua sem vencer no Campeonato Catarinense da Divisão Especial. Perdeu para o Jaraguá Futsal, 9 a 1, na noite de domingo(9), pela terceira rodada da primeira fase. O jogo foi no Ginásio do Sesi em Jaraguá do Sul, com o time da casa atuando com o elenco completo e que participa da Liga Nacional.

Na primeira etapa, o placar foi de 4 a 1 para o Jaraguá. Na segunda etapa, o time da casa fez mais cinco e fechou a conta em 9 a 1. “Nossa equipe não esteve bem hoje. Marcamos mal e não conseguimos segurar o Jaraguá que veio com um ritmo bastante forte, principalmente no segundo tempo. Além disso estavam completos e nós sem dois jogadores que nos ajudam muito na hora dos revezamentos, o França e o Deivid”, afirmou o técnico Clodimar Tomé.

O técnico se referiu a França e Deivid, que na hora do aquecimento, sentiram dores na virilha e não tiveram condições de atuar. Eles estarão fora inclusive do próximo jogo que será na terça-feira(11), em São Francisco do Sul, contra o São Francisco. O jogo está marcado para às 20h10.

Concórdia jogou e perdeu com Ike, Mazetto, Filipinho, Piva e Xilao. Entraram ainda Artur, Marquinhos, Zinho e Binho.

(Fonte: Ascom/ACF)