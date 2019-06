Inicia nesta segunda-feira, 10 de junho, a IV edição do Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional. Até a sexta-feira, 14, haverá várias palestras e debates envolvendo estudantes das escolas, acadêmicos, pesquisadores e a comunidade em geral. As palestras serão realizadas na Escola de Educação Básica Olavo Cecco Rigon e no auditório da UnC Concórdia.

O coordenador do seminário, professor Jairo Marchesan, diz que o tema água é emergente e necessário de ser debatido com toda a sociedade. “Especialmente neste evento a universidade está fazendo uma conexão com a escola. Os mesmos palestrantes que vão trabalhar com os acadêmicos estarão nas escolas”, comenta. A programação é gratuita e aberta para toda a comunidade.

O encerramento das atividades será com a presidente da Casan, Roberta Maas dos Anjos, que fará uma palestra sobre o tema Realidade, limites e possibilidades de investimentos em água e saneamento para a cidade de Concórdia. A fala da presidente da Casan será às 19h30 do dia 14 de junho, no auditório da UnC.