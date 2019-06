Um Corsa com placas de Concórdia e uma moto com placa de Entre Rios bateram na noite de sábado, dia 08, por volta de 18:20h na SC-390 na comunidade de Suruvi, em Concórdia. As duas pessoas que estavam na motocicleta, uma jovem de 21 anos e um rapaz de 20, sofreram escoriações pelo corpo.

O carro fazia o sentido Nova Brasília a Suruvi e a motocicleta transitava no sentido contrário. A colisão foi frontal e a moto parou fora da pista.

Bombeiros Voluntários e uma equipe do Samu prestaram atendimento aos dois ocupantes da moto no local. Eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

O trânsito ficou parado nas duas vias por cerca de meia hora.