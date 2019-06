A 3° Companhia de Polícia Militar de Seara realizou, na noite de sexta-feira, dia 07, a terceira etapa da Operação Ferrolho.

A ação foi desenvolvido em Itá e contou com a participação de policiais militares de Seara, Itá, Brigada Militar de Erechim e de Passo Fundo - RS. Dos 78 carros aboradados, seis foram recolhidos por irregularidades.





Os policiais também recolheram uma Carteira Nacional de Habilitação e notificaram13 motoristas por irregularidades.

.

O objetivo da Operação Ferrolho é realizar ações de fiscalização nas áreas de fronteira com os Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, bem como com a República Argentina, visando intensificar a abordagem de pessoas e veículos e reprimir o tráfico de drogas e armas.



A operação conta com apoio da CIDASC, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Militar Ambiental e da Brigada Militar, com ações integradas das instituições.