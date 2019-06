Foi assinada na manhã da quinta-feira, dia 06, a Ordem de Serviço para execução da obra de pavimentação asfáltica no trecho III de Linha Canhada Grande. A empresa vencedora da licitação foi a Santa Sul de Concórdia. O valor total da obra é de R$ 514.750,88, sendo R$ 183.249,12 correspondentes à mão de obra e R$ 331.501,76 correspondentes aos materiais.

Conforme a prefeita de Arabutã, Leani Schmitt, a obra é muito aguardada pela população. ”Tivemos a satisfação de assinarmos a Ordem de Serviço de uma obra que há tempos vem sendo reivindicada. Estamos satisfeitos por darmos esse importante passo. O asfaltamento deste trecho (de acesso à Canhada Grande) trará um enorme benefício da toda a comunidade, melhorando as condições de segurança da via e agilizando o escoamento da produção.

De acordo com a prefeita, Linha Canhada Grande é uma comunidade que congrega pessoas trabalhadoras e empreendedoras. Conforme Leani, a obra atende a uma necessidade dos moradores. “Tínhamos um compromisso com essa comunidade e estamos satisfeitos por cumprirmos essa etapa”, acrescenta.

A pavimentação asfáltica do trecho III de Linha Canhada Grande deverá iniciar brevemente. A expectativa do município é de que a empresa agilize as obras com a finalidade de evitar maiores contratempos aos usuários da via.

(Fonte: PG Comunicação)