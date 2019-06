Na última semana a ACOFF/FMEC (futsal e futebol feminino) fez a doação de mais de 400kg de alimentos para o Galo, essa doação foi possível graças aos atletas que participaram da 5º Campeonato Regional de Futsal de base organizado pela entidade.

A doação recebida é muito bem vinda já que o clube fornece alimentação para a ACOFF e outras modalidades concordienses, chegando a aproximadamente 200 refeições diárias.

“Desde o segundo semestre de 2018 quando em contato com a direção do Galo fomos prontamente atendidos com a alimentação para nossas atletas, tínhamos a vontade de colaborar com algo, e através das doações conseguimos retribuir um pouco do cuidado que o clube tem conosco e com outras modalidades”, destacou Ana Paula Deitos, diretora da ACOFF.

As doações foram de: arroz, feijão, macarrão, Farinha de milho, açúcar, lentilha, óleo e leite.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)