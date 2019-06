O vereador Felipe Patzlaff manifestou se manifestou nos últimos dias com o que ele considera um descaso envolvendo a prefeitura de Arabutã, no que diz respeito às solicitações de informação sobre o parque de máquinas. A polêmica iniciou depois que os próprios servidores da secretaria de infraestrutura informaram os vereadores sobre a má condição das máquinas. Uma comissão foi formada e aguarda, há mais de um mês, um relatório da prefeitura.



O vereador trata como “desrespeito” o fato de a prefeitura não responder às solicitações do Poder Legislativo. “Está difícil de trabalhar. Há uma má vontade de fornecer os dados. Identificamos problemas e não se vê movimento em buscar uma solução”, diz o vereador. O parlamentar esclarece, ainda, que é necessário uma atenção especial, uma vez que são os próprios servidores da secretaria que aguardam um posicionamento da prefeitura.



A comissão é formada por vereadores e esteve, há alguns dias, na garagem da prefeitura para acompanhar de perto a situação do parque de máquinas. “A gente lamenta. O problema existe e não adianta querer tapar o sol com peneira. Esperamos que o Executivo responda o quanto antes as solicitações e não visualizamos vontade nenhuma em fornecer as informações”, reitera.



O presidente da comissão, Gerson Artifon, garantiu que o trabalho será concluído “com ou sem laudo”. Ele ressaltou também que na transição de governo, houve um laudo de mecânico indicando a situação de cada veículo, cada máquina. “Temos certeza que os equipamentos estavam em perfeitas condições. O que chama a atenção é que estamos aguardando respostas de vários assuntos e até agora não temos nada”, salientou.



O líder do governo, Evelácio Leidow, garantiu que solicitou as informações e destacou também que requereu uma ficha técnica do acompanhamento da manutenção das máquinas desde a sua aquisição. “Não temos como avaliar uma máquina hoje se não sabemos o que aconteceu durante o seu uso. Para podermos fazer uma avaliação aprofundada e correta, precisamos dos dados desde sua aquisição”.

(Fonte: Ascom/Câmara de Vereadores de Arabutã)