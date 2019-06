Um motociclista sofreu ferimentos no ombro e no joelho direito após cair com a moto na SC-390, próximo a Rancho Grande. O acidente aconteceu na manhã de sábado, dia 08.

De acordo com as informações apuradas, o pneuda moto estourou e o condutor perdeu o controle. Ele caiu e também bateu no paredão de pedras que existe no local.

Uma equipe do SAMU de Concórdia foi acionada e fez o atendimento ao homem no local. Ele foi conduzido ao Hospital São Francisco para avaliação médica.