Quatro carros se envolveram em um acidente na manhã deste sábado, dia 08, na Rua Getúlio Vargas, em frente a loja Berlanda, no Centro de Concórdia. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, a motorista de uma caminhonete parou na pista, pois ia converter à esquerda. O carro que trafegava atrás bateu e os outros dois que faziam o mesmo sentido, também não conseguiram parar.

Além da caminhonete, também se envolveram um Gol, um Citroën e um Fiesta.