A Polícia Civil de Palmas elucidou o crime de roubo seguido de morte ocorrido no dia 02 de maio deste ano, no bairro Vila Rural, no município de Palmas, no PR. O morador de Seara, Leandro Wentz, foi morto com golspes de faca. O suspeito foi preso na noite de sexta-feira.

De acordo com as investigações, Wentz saiu de Seara para comprar pinhão em Palmas. Ele teria levado aproximadamente R$ 6 mil e foi assassinado com várias facadas na região do pescoço. Ainda conforme o Inquérito, o autor do crime teria iludido a vítima, dizendo que possuía uma grante quantidade de pinhão para vender, e sabia que a vítima levaria dinheiro para a compra. Isso demonstra que o crime foi premeditado.

Após o crime o autor ainda comprou um revólver com o dinheiro subtraído, pois estava com receio de que familiares da vítima pudessem mandar matá-lo. No dia 24 de maio ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na posse de um revólver calibre .38 e munições, mas liberado posteriormente. Na noite de sexta-feira, dia 07, o suspeito foi preso preventivamente.

A Polícia Civil vai encaminhar à Justiça o Inquérito Policial nos próximos 10 dias.

Fonte: Destaque Policial