O condutor de um Celta perdeu o controle do carro e capotou na noite de sexta-feira, dia 07. O acidente aconteceu na SC-155 entre Seara e Itá. O motorista, de 21 anos, sofreu apenas escoriações.

Os Bombeiros de Seara foram acionados e atenderam a ocorrência. O condutor foi avaliado no local e não precisou ser levado ao Hospital.

A guarnição também fez a limpeza na pista. A Polícia foi acionada para levantar as informações sobre o acidente e identificar as cauas do capotamento.