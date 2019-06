Um homem de 54 anos tentou matar a companheira, de 41, em Linha Gramado, no interior de Seara, no início da noite de quinta-feira, dia 06. De acordo com informações da Polícia Militar, ele deu uma facada nela e também tentou agredir a mulher com uma enxada, mas ela conseguiu fugir e pediu ajuda aos vizinhos.

Ainda de acordo com a PM, a confusão aconteceu em função de uma possível traição. Guarnições de Seara e de Arvoredo foram acionadas para atender a ocorrência. Quando os policiais chegaram no local o agressor já havia saído e não foi encontrado.



A mulher foi conduzida ao Hospital São Roque de Seara e depois transferida para o Hospital São Francisco de Concórdia com suspeita de lesões em órgãos internos.