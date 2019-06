Nesta semana foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo juntamente com a Secretaria de Urbanismo e Obras, uma audiência pública para tratar da alteração e ampliação do zoneamento de comércio e serviços para uso e ocupação de solo ao longo da rua Tancredo Neves. A audiência aconteceu na Câmara de Vereadores e contou com a presença de moradores e empresários da via. A alteração foi aprovada e será feito projeto lei para aprovação no Legislativo.



A consulta foi para autorizar a mudança do zoneamento da via, que atualmente era descrita como área industrial, no plano diretor. Com a mudança, o trecho da Tancredo Neves à cima do Parque de Exposições, até o entroncamento com a BR 153, passa a ser de comércio e serviços, flexibilizando as regras para construção e utilização de terrenos ao longo da via.



O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Simioni, que apresentou a audiência, considera a medida importante e avalia não traz nenhum ponto negativo ou prejuízo aos ocupantes. Vale lembrar que uma classificação de zoneamento não anula a outra, ou seja, quem tiver terrenos na área, pode optar por seguir as regras tanto da área industrial, como a nova, que é de serviço e comércio.

