Aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 7 de junho, a transmissão de cargos para o novo Conselho de Administração do Sicoob Crediauc 2019/2023. Na oportunidade, Paulo Renato Camillo assumiu a presidência da instituição financeira cooperativa, ocupado até então por Maria Luisa Lasarim. O novo Conselho de Administração tem ainda: Neudi Miranda (vice-presidente), Igor Dal Bello (secretário), os conselheiros(a) Ademar Masaaki Mori, Roselei Marlisane Aigner, Marizete Petter Maltauro, Ranan Ianei Patzlaff, Nelson Port Junior e Jacir Carlos Zanatta. Também tomam posse nesta data a nova diretoria executiva - Operacional: Jacson da Rosa, Expansão: Giovanir Dendena, Financeiro: Kadine Stares da Silva e Administrativo: Márcia Borges Rauber Vieira.

O presidente do Sicoob Crediauc, Paulo Renato Camillo, destaca que o novo Conselho está preparado para os desafios de reger os destinos da cooperativa. “São lideranças altamente qualificadas, que conhecem o cooperativismo e que, acima de tudo, são comprometidas com o fortalecimento do Sicoob Crediauc. Queremos fazer um trabalho focado no cooperado com serviços de qualidade e com eficiência no atendimento às demandas. Além disso, seriedade e transparência pautarão as nossas ações”, assinala.

De acordo com Camillo, uma das prioridades estabelecidas pelo novo Conselho de Administração é a valorização dos colaboradores. “Nossa intenção é fornecer todas as ferramentas necessárias para que os funcionários desempenhem suas funções com agilidade e comprometimento. Acreditamos piamente no potencial de nossa equipe e temos a certeza de que, juntos, trabalharemos com sinergia para atendermos cada vez melhor os anseios dos cooperados”, acrescenta o novo presidente.

(Fonte: Luis Henrique Rigon/Ascom/Sicoob Crediauc)