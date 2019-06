O Instituto Geral de Perícias é aguardado no local para o trabalho pericial.

Agricultor morre em acidente com trator no interior de Tapejara

Um homem de 47 anos morreu após um acidente envolvendo o trator que conduzia, na tarde desta sexta-feira, 7, em uma propriedade rural em Linha Três, Tapejara.

Os Bombeiros Voluntários e socorristas do SAMU foram acionados para atender um acidente de trabalho, e ao chegar no local, encontraram a vítima sem vida, com traumatismo crânio encefálico por esmagamento.

O trator em que o agricultor estava teria perdido a força quando estava em um aclive na lavoura e acabou tombando.

A Brigada militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil.

O Instituto Geral de Perícias é aguardado no local para o trabalho pericial.

(Fonte: Rádio Uirapuru)