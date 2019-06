Como forma de ampliar os resultados nas vendas para o Dia dos Namorados a CDL Concórdia promove e incentiva a realização de dois Dia + de compras em junho. O primeiro será no sábado (08) com os estabelecimentos funcionando das 8h às 17h sem fechar ao meio-dia e após na terça-feira (11) até mais tarde às 22h.

A intenção é proporcionar maior tranquilidade aos consumidores na hora da escolha do presente dos apaixonados. Na lista dos itens mais desejados estão as flores, cestas de café da manhã, chocolates e jantares especiais com direito a espumante ou vinho.

As peças de vestuário em especial para compor o look feminino ênfase para a nova coleção outono/inverno, as botas também devem ter grande procura, assim como os acessórios como bolsas, lenços e joias. Maquiagem e produtos de cuidados com a pele, assim como os perfumes e kits de beleza costumam chamar a atenção dos clientes neste período. Para agradar os homens destaque para os ternos, casacos pesados, sapatos e artigos esportivos. Perfumes igualmente despontam na preferência, seguido dos eletrônicos como celulares.

O presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, enfatiza que são inúmeras as opções no comércio de Concórdia. “Essa é uma importante data para o varejo e os lojistas concordienses estão preparados e otimistas com o movimento em específico nos dias que antecedem a data dos apaixonados. O momento ainda é de recuperação na economia, mas precisamos continuar firmes incentivando datas e criando novas estratégias de atrair a atenção da clientela. Elas gostam de rosas, de roupas e joias, eles de eletrônicos e itens de esporte, o que você quiser deve encontrar no comércio local”.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)