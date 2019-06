Uma chapa inscrita para a eleição do Sintrial

Apenas uma chapa está inscrita para a eleição da presidência do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Concórdia e Região, Sintrial. O pleito está marcad para acontecer nos dias 23 e 24 de julho.



O grupo que está confirmado para o pleito é encabeçado pelo atual presidente, Jair Baller. O prazo para inscrição de chapas, conforme o Edital, vai até o próximo dia 15.



De acordo com a Comissão Eleitoral, nos dias de eleição, haverá uma urna fixa, na sede do Sintrial e outras urnas itinerantes que vão percorrer os municíopios de Concórdia, Arabutã, Ipumirim, Lindóia do Sul, Itá e Alto Bela vista.