A situação da SC-150/390 que liga Capinzal a Piratuba há muito tempo vem tirando o sossego de seus usuários devido às condições precárias. Há anos a rodovia recebe apenas medidas paliativas, sendo a revitalização completa a única solução para devolver o conforto e a segurança aos motoristas, grande parte turistas e transportadores que utilizam a via para lazer ou para trabalho.

O Governo do Estado, através do secretário de Estado da Infraestrutura, Carlos Hassler, que já percorreu o trecho há poucos dias acompanhado do superintendente regional do Deinfra, Luiz Felipe Gemeli, e do próprio governador Carlos Moisés da Silva e da vice-governadora Daniela Reinehr estão cientes da dificuldade. O programa Recuperar, idealizado pelo Estado em parceria com as 21 associações de municípios foi a decisão tomada para devolver a comodidade nas rodovias estaduais que, conforme levantamento, estão com 73% em condições adversas.

Nesta quinta-feira (06) lideranças representando as executivas do PSL de Capinzal, Ouro, Zortéa e Piratuba percorreram o trecho acompanhados do assessor da deputada estadual Ana Caroline Campagnollo (PSL). O assessor, Lucas Arsego, veio ver de perto a situação dessa importante rodovia, considerada um corredor para escoamento da produção agrícola e para os turistas que visitam os atrativos da região.

Arsego destacou que o gabinete da deputada Ana Campagnollo está solidário aos moradores da região e que irá trabalhar, juntamente com o governo, para que em breve as melhorias aconteçam. Já os representantes das executivas do PSL agradeceram o empenho do assessor e da deputada em ajudar os catarinenses em seus pleitos através da Assembleia Legislativa.

Todos destacaram a atual situação financeira que enfrenta o Estado, com o governo tomando todas as medidas possíveis de cortes de despesas e economia, com objetivo de quitar as dívidas herdadas e honrar os compromissos junto aos fornecedores para a continuidade dos serviços públicos.

A expectativa é que em breve as obras comecem a ser executadas, uma vez que o projeto da reforma administrativa já foi aprovado, que proporcionará economia de cerca de R$ 400 milhões/ano, e estará em apreciação nos próximos dias, pela Alesc, o projeto da redução no repasse do duodécimo, que gerará uma economia de aproximadamente R$ 400 milhões ao ano. Da mesma forma, todos foram unânimes em considerar que o governo do Estado está sensibilizado com os problemas enfrentados pelos 295 municípios catarinenses, e que trabalha desde o primeiro dia de gestão para buscar solucioná-los com transparência, seriedade e respeito aos recursos públicos.

(Fonte: Michel Teixeira)