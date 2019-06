Jogos da próxima semana serão em Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul.

Associação Concordiense de Futsal continua treinando forte para os dois próximos compromissos que terá pelo Campeonato catarinense da Divisão Especial. No domingo, dia nove, contra o Jaraguá Futsal, no Ginásio do Sési, 19h, em Jaraguá do Sul, e na terça-feira, às 20h10 em São Francisco do Sul, contra o São Francisco.

Concórdia ainda não venceu no campeonato, mas mantém o foco na competição. “O primeiro objetivo é a classificação entre os oito melhores da primeira fase”, ressalta o técnico Clodimar Tomé.

A equipe vai treinar neste sábado no Centro de Eventos, e no domingo pela manhã, segue para o norte do estado, para as duas partidas. O retorno será na quarta-feira de madrugada. Os jogos contra Joinville e Florianópolis, pela categoria sub 20, deverão mudar de data. Já o próximo compromisso pela Divisão Especial será dia 18 contra São Lourenço, em Concórdia.

(Fonte: Ascom/ACF)