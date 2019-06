Acidente aconteceu no último fim de semana e uma outra pessoa havia morrido no local.

O secretário de Agricultura de Ponte Serrada, Abel Conrado, 43 anos, morreu na noite desta quinta-feira (6), cinco dias após se envolver em um acidente de trânsito na BR-282, em Ponte Serrada. Ele estava internado no Hospital Regional São Paulo de Xanxerê, desde sábado (1º).

Segundo informações extraoficiais, o secretário sofreu uma parada cardíaca e não conseguiu ser reanimado. No dia do acidente, Abel foi encaminhado para o hospital e chegou a ser levado no domingo (2) à Chapecó, onde passou por exames e retornou para a unidade hospitalar de Xanxerê. Conforme familiares, o estado de saúde dele era estável. Abel sofreu fraturas no joelho e nas costelas, mas seguia consciente, conversava e mexia todos os membros.

O secretário era o motorista do Renault Sandero, da administração municipal de Ponte Serrada, envolvido no acidente na tarde do último sábado. O veículo também era ocupado por Luiz Mayer, 65 anos. O produtor de vinhos chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no domingo. Vinicius Dequigiovani, 22 anos, também estava no automóvel e continua internado em estado grave.

O acidente envolveu o Sandero e um Toyota SW4 com placas de Governador Celso Ramos (SC), ocupado por um casal de idosos, que não teve ferimentos graves. A batida frontal ocorreu no momento em que os ponteserradenses voltavam de um evento em Pinhalzinho, onde representaram produtores de Ponte Serrada. Um inquérito policial investiga a tragédia.

Abel Conrado

Atual secretário de Agricultura de Ponte Serrada, Abel Conrado chegou assumir uma vaga na Câmara de Vereadores no lugar do titular Olivo Cortellini, que no período comandou a Agricultura e retornou recentemente ao Legislativo, em uma inversão de cargos com Abel.

O atual secretário era filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). Nas eleições de 2016 ele foi candidato a vereador e recebeu 294 votos, mas não ficou entre os nove eleitos. Em 2012 também foi candidato. Na ocasião, recebeu 288 votos. Embora também não tenha se elegido, atuou quatro anos como suplente, entre 2013 e 2016. Abel era casado e pai de dois filhos.

